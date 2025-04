Leader Thun legt im Aufstiegsrennen gegen Aarau vor. Die Berner Oberländer erledigen in der 30. Runde der Challenge League ihre Pflichtaufgabe und gewinnen in Nyon ohne zu glänzen 2:0.



Wie schon vor einer Woche beim 3:0 gegen Schaffhausen war Nils Reichmuth auch in Nyon Matchwinner für Thun. Glänzte der 23-jährige Mittelfeldspieler gegen das Schlusslicht mit zwei Treffern, war er am Genfersee wiederum an zwei Toren beteiligt. Kurz vor der Pause holte er einen Penalty heraus, den Captain Leonardo Bertone souverän verwandelte. Nach 62 Minuten traf Reichmuth selbst.



Aarau verpasste es, nach vier Unentschieden in Serie auf die Siegerstrasse zurückzukehren und den Anschluss an Thun zu wahren. In Neuenburg kassierte das Team von Brunello Iacopetta in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1. Nach dem fünften Remis in Folge liegen die Aargauer sechs Runden vor Schluss vier Punkte hinter den Berner Oberländern. Am 33. Spieltag kommt es zum womöglich vorentscheidenden Direktduell.



Am Ende der Tabelle befindet sich Schaffhausen im freien Fall. Das 2:3 gegen Stade Lausanne-Ouchy war die vierte Niederlage in Serie für das Team von Hakan Yakin. Zwar zeigte das Schlussicht nach 0:3-Rückstand Charakter. Mehr als der Anschlusstreffer gelang aber nicht mehr. (cpf/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp