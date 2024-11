Dommaraju Gukesh hat seinen Fehlstart an der Schach-WM in Singapur gegen den Chinesen Ding Liren ausgebügelt. Der 18-jährige Inder gewann am Mittwoch mit den weissen Figuren das dritte Duell und glich vor dem ersten Ruhetag zum Stand von 1,5:1,5 Punkten aus.

Der als Wunderkind gehandelte Gukesh tritt gegen den 32-jährigen Titelverteidiger Ding als jüngster Herausforderer in der 138-jährigen Geschichte der Schach-Weltmeisterschaften an und gilt als Favorit. Magnus Carlsen, der unumstrittene Weltmeister von 2013 bis 2023, verzichtete zum zweiten Mal in Folge auf eine Teilnahme.



Die Schach-WM in Singapur ist auf 14 Partien angesetzt. Der Sieger einer Partie bekommt einen Punkt, bei einem Unentschieden gibt es für beide Spieler einen halben Punkt. Der Spieler, der als erstes 7,5 Punkte sammelt, ist Schach-Weltmeister und erhält den Grossteil des Preisgeldes in Höhe von 2,5 Millionen Dollar. Steht es nach 14 Partien unentschieden, entscheidet ein Stichkampf im Schnellschach. (nih/sda)