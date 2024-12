Noè Ponti startet erfolgreich in die Kurzbahn-WM in Budapest. Er schwimmt im Vorlauf über 50 m Delfin WM-Rekord. Ponti schlug in seiner Paradedisziplin nach 21,53 Sekunden an und blieb damit nur drei Hundertstel über seinem eigenen Weltrekord, den er Anfang November in Singapur aufgestellt hatte.



Am nächsten kam dem 23-jährigen Tessiner der Niederländer Nyls Korstanje. Er schwamm in seinem Vorlauf die 50 m in 21,62. Ponti, der anschliessend auf einen Start über 200 m Lagen verzichtete, bestreitet den Halbfinal über 50 m Delfin am Dienstagabend. Weniger gut lief es für Roman Mityukov, der den Einzug in die Halbfinals über 100 m Rücken klar verpasste. Der 24-jährige Genfer, der im Sommer in Paris Olympia-Bronze über die doppelte Distanz gewonnen hatte, wurde in seinem Vorlauf in 51,74 Sekunden Neunter. (riz/sda)

Bild: keystone