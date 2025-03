Novak Djokovic (ATP 7) kommt nach dem Halbfinal-Forfait am Australian Open weiter nicht richtig in Schwung. Der Serbe verlor auch am Masters-1000-Turnier in Indian Wells sein Auftaktspiel. Djokovic spielte gegen den niederländischen Lucky Loser Botic van de Zandschulp, die Nummer 85 der Welt, auf bescheidenem Niveau und unterlag 2:6, 6:3, 1:6.



«Ich hatte einen schlechten Tag», kommentierte der 37-Jährige. «Ich bedaure es, so zu spielen, wenn man bedenkt, wie gut ich in letzter Zeit trainiert habe. Der Unterschied zwischen den anderen Plätzen und dem Centre Court ist enorm, der Ball springt dort viel mehr. Ich hatte Schwierigkeiten, mich anzupassen.»



Bei seinem Comeback verlor er im Februar in Doha sein Startspiel gegen Matteo Berrettini in zwei Sätzen, und auch am Samstag lief gegen Van de Zandschulp vieles schief. Djokovic fluchte vor allem: über die Linien, die sein Gegner oft traf, über die Zeituhr beim Service und über eine anwesende amerikanische Zuschauerin in den vorderen Reihen, deren Stimme während der Ballwechsel zu hören war. (ram/sda)

Bild: keystone