fährt in diesem Winter keine Rennen mehr. Die Zürcherin hat am vorletzten Montag bei einem Sturz im zweiten Lauf des Europacup-Riesenslaloms in Oberjoch im Allgäu einenerlitten. Gemäss einer Mitteilung von Swiss-Ski lässt sich die 31-jährige Wild in der nächsten Woche in der Klinik Hirslanden in Zürich operieren.Die Riesenslalom-Spezialistin hat in dieser Saison im Weltcup eine Platzierung in den ersten 20 verpasst. Bestergebnis ist Rang 22, den sie Ende November in Killington, Vermont, erreicht hat. (abu/sda)