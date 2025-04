Nicht ganz so spektakulär wie das Hinspiel, aber mindestens so spannend verlief das Halbfinal-Rückspiel zwischen Barcelona und Atlético Madrid. Nach dem 4:4 im Hinspiel in Barcelona konnten sich die Katalanen in Madrid verdient mit 1:0 durchsetzen.



Besonders in der ersten Halbzeit war Barcelona das klar bessere Team und ging nach 27 Minuten durch Ferran Torres verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit kam Atlético besser in das Spiel, aber konnte nicht ausgleichen.



Das Final der Copa del Rey wird am 26. April in Sevilla über die Bühne gehen. Dann kommt es zum El Clasico zwischen Barça und Real Madrid.



Atlético Madrid - Barcelona 0:1 (0:1).

69'014 Zuschauer.

Tor: 27. Torres 0:1. (riz/sda)

Bild: keystone