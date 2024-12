Kyshawn George möchte in Zukunft für Kanada, das Geburtsland seines Vaters, spielen. Diesen Wunsch bestätigte seine Mutter gegenüber dem Westschweizer Medium «Le Matin».



Erik Lehmann, der Generalsekretär von Swiss Basketball, äusserte gemischte Gefühle. Einerseits würde er den Entscheid des dritten Schweizer Spielers in der NBA verstehen, andererseits erinnerte er daran, dass George bis zu seinem 16. Lebensjahr in der Schweiz - in Monthey, wo sein Vater Deon gespielt hatte - ausgebildet wurde. Kanada ist als Basketball-Nation wesentlich erfolgreicher als die Schweiz. An den Olympischen Spielen in Paris erreichte das Team mit mehreren NBA-Profis die Viertelfinals. (sda)

Bild: keystone