Bayern München reagiert mit einer Gala auf die erste Niederlage der Saison in der Bundesliga: Leipzig wird mit einer 5:1-Packung nach Hause geschickt.



Bayern hat die 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende in Mainz offensichtlich gut verdaut. 22:4 Torschüsse und ein überaus deutliches 5:1 gegen den Rivalen Leipzig bedeuten einen perfekten Abschluss des Kalenderjahres.



Der Bayern-Führungstreffer von Jamal Musiala nach 29 Sekunden und der Ausgleich von Benjamin Sesko nach 103 Sekunden sorgten vor 75'000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena für ein Novum in der Fussball-Bundesliga. Erstmals trafen beide Teams in den ersten zwei Minuten. Danach war es jedoch Einbahnfussball.



Der Ex-Leipziger Konrad Laimer (25.), Joshua Kimmich (36.), Leroy Sané (75.) und Alphonso Davies (78.) trafen fast nach Belieben gegen erstaunlich lasche Leipziger, die schon in der Winterpause schienen. Zudem gab Stürmerstar Harry Kane nach vier verpassten Spielen ein gelungenes Comeback.



Die Bayern festigten ihre Leaderposition und setzen den ersten Verfolger Leverkusen unter Druck. Dieser weist sieben Punkte Rückstand auf und spielt am Samstag gegen Freiburg. Nach der kurzen Weihnachtspause geht es danach in der Bundesliga am 10. Januar weiter.



Bayern München - Leipzig 5:1 (3:1).

75'000 Zuschauer.

Tore: 1. Musiala 1:0. 2. Sesko 1:1. 25. Laimer 2:1. 36. Kimmich 3:1. 75. Sané 4:1. 78. Davies 5:1. (nih/sda)

Bild: keystone