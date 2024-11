Am UEFA-Sitz in Nyon sind die Viertelfinal-Paarungen der Nations League ausgelost worden. Europameister Spanien bekommt es mit der Niederlande zu tun. Deutschland misst sich mit Italien, Frankreich trifft auf Kroatien und Portugal auf Dänemark.



Die Viertelfinals werden in Hin- und Rückspielen am 20. und 23. März ausgetragen. Die Halbfinals finden als K.o.-Spiele am 4. und 5. Juni statt, der Final wird am 8. Juni durchgeführt. (ram/sda)

Bild: keystone