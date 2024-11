Die Rapperswil-Jona Lakers müssen in den kommenden Wochen auf Yannick-Lennart Albrecht verzichten. Der 30-jährige Center verletzte sich am Freitag beim Spiel in Langnau am Oberkörper und muss sich einer Operation unterziehen. Albrecht sollte gemäss Klubangaben Anfang 2025 wieder einsatzbereit sein.



Verteidiger Emil Djuse, der eben erst eine Verletzung auskuriert hatte, erlitt am Freitag einen Rückfall und fällt vorerst aus. Auch Topskorer Malte Strömwall steht Headcoach Stefan Hedlund vorderhand nicht zur Verfügung. Der Schwede beklagte nach dem Spiel gegen Lugano am Sonntag und einem harten Check Schmerzen am Oberkörper. Wie lange Djuse und Strömwall ausfallen, ist unklar. (sda)



