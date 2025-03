Die Nashville Predators mit ihrem Schweizer Captain Roman Josi werden in der kommenden NHL-Saison zweimal in Europa zu sehen sein. Im Rahmen der so genannten «Global Series» tritt Nashville am 14. und 16. November in Stockholm gegen die Pittsburgh Penguins mit dem Superstar Sidney Crosby an.



Die NHL gab die Ansetzung der beiden Partien in der schwedischen Hauptstadt am Dienstag bekannt. (nih/sda)

Bild: FR170793 AP