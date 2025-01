Die Schweiz gewinnt am Yellow Cup in Winterthur gegen den Kosovo mit 34:24 und rehabilitiert sich damit für die Niederlage am Vortag gegen Italien. Nationalcoach Andy Schmid musste gegen den Kosovo gleich zwei Schlüsselspieler ersetzen. Neben Spielmacher Manuel Zehnder, der die anstehende WM mit einem Kreuzbandriss verpassen wird, fehlte auch der angeschlagene Abwehrchef Samuel Röthlisberger. Die beiden gewichtigen Absenzen wurden gut kompensiert. Die Verteidigung stand im zweiten Match am diesjährigen Yellow Cup sicher, und im Angriff überzeugte Manuel Zehnders Ersatz Mehdi Ben Romdhane mit seinem Elan.



Die Schweiz lag nur ganz zu Beginn in Rückstand, danach zog sie resultatmässig kontinuierlich davon. In der ersten Halbzeit überzeugten vor allem Ben Romdhane und der junge Flügelspieler Gino Steenaerts als Torschützen sowie Goalie Nikola Portner als wertvoller Rückhalt. Im Verlauf der zweiten Halbzeit nahm Schmid angesichts der Schweizer Überlegenheit und im Hinblick auf die in zehn Tagen beginnende Weltmeisterschaft einige personelle Veränderungen vor. Auch in jener Phase hinterliess der Gastgeber einen positiven Eindruck. Die Schweiz, für die Lenny Rubin und Steenaerts am Samstagabend mit je sechs Toren die besten Skorer waren, trifft zum Abschluss des Yellow Cups am Sonntag, um 17.00 Uhr, auf die Niederlande, die ihre bisherigen zwei Spiele gewonnen hat. Für einen vierten Turniersieg in Folge benötigt die Schweiz einen Sieg mit mindestens vier Toren Unterschied. (sda/nzu)

Bild: keystone