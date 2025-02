Der HC La Chaux-de-Fonds gewinnt mit einem 4:2 daheim gegen die GCK Lions den Cupfinal im Eishockey. Das Team aus dem Neuenburger Jura gewinnt den Schweizer Cup zum ersten Mal.



La Chaux-de-Fonds, Zweiter in der Qualifikation in der Swiss League, zelebrierte in der heimischen Les-Mélèzes-Halle den Cupsieg. Gegen die GCK Lions, die sich ihren Playoff-Platz in der Swiss League erst am Freitag in der letzten Runde gesichert hatten, sorgten die Neuenburger schnell für klare Verhältnisse. Vor 5225 Zuschauern (ausverkauft) brachten Julien Privet und Janik Loosli das Heimteam schon in den ersten fünf Minuten 2:0 in Führung. Stefan Rüegsegger erhöhte im zweiten Abschnitt mit zwei Toren auf 4:0. Erst im Schlussabschnitt kamen die GCK Lions durch Noah Böhler und Victor Backman noch auf 2:4 heran.



Die National-League-Klubs nehmen am Schweizer Cup nicht mehr teil. Die Klubs aus der Swiss League waren zum zweiten Mal wieder dabei. Vor einem Jahr hatte der EHC Basel den Cup gewonnen. La Chaux-de-Fonds sicherte sich die Trophäe zum ersten Mal. (riz/sda)

Bild: keystone