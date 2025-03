Rebeka Masarova, die Nummer 168 der Weltrangliste, landet beim WTA-1000-Turnier in Miami einen Coup. Die Schweizer Qualifikantin bezwingt die Kroatin Donna Vekic (WTA 19) in der Zweitrunden-Partie 6:1, 6:3.



Zwei Tage nach ihrem ersten Sieg im Hauptfeld eines WTA-Turniers seit vergangenem September lief es Rebeka Masarova gegen die letztjährige Wimbledon-Halbfinalistin wie am Schnürchen. Die seit diesem Jahr wieder für die Schweiz spielende Sportlerin setzte sich in nur 73 Minuten 6:1, 6:3 durch.



Die 25-Jährige holte zwischenzeitlich sechs Games in Serie, was ihr eine 6:1, 2:0-Führung eintrug. Donna Vekic kam nochmals heran, unterlag aber auch wegen der Effizienz der Schweizerin bei den Breakbällen. Sie nutzte sechs von neun Chancen, während die Kroatin nur zwei der sieben Möglichkeiten zum Servicedurchbruch verwertete.



Die Gegnerin von Rebeka Masarova in den 1/16-Finals wird mit der Amerikanerin Danielle Collins erneut eine Spielerin aus den Top 20 sein. (nih/sda)

Bild: www.imago-images.de