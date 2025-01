Die Schweizer Biathletinnen zeigten sich beim letzten Weltcup-Einzelwettkampf vor der Heim-WM in Lenzerheide noch einmal gut in Form. In Antholz liefen Amy Baserga als Siebte und Aita Gasparin als Achte in der Verfolgung in die Top Ten. Ein noch besseres Resultat vergaben die beiden mit ihrem jeweils einzigen Schiessfehler beim letzten Stehendschiessen. Da generell gut geschossen wurde, hätte aber auch ein perfektes Schiessen nicht fürs Podest gereicht.



Die Schwyzerin Baserga lief nach ihrem ersten Podestplatz (3.) vor neun Tagen in Ruhpolding zum dritten Mal in Folge in die Top Ten, die Bündnerin Gasparin schaffte beim überlegenen Sieg der Französin Lou Jeanmonnot gar ihr Karriere-Bestresultat. Lena Häcki-Gross preschte vom 59. in den 14. Rang nach vorne. (ram/sda)

Bild: keystone