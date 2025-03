Auch ohne Lionel Messi hat sich die argentinische Nationalmannschaft in der Qualifikation für die WM 2026 auswärts gegen Uruguay durchgesetzt.



Das Team von Nationalcoach Lionel Scaloni schlug den Nachbarn im Estadio Centenario in Montevideo 1:0. Den Siegtreffer erzielte Thiago Almada von Olympique Lyon in der 68. Minute mit einem Schuss von ausserhalb der Strafraumgrenze ins lange Eck.



Kurz vor der Partie in Uruguay fiel Argentiniens Kapitän Messi wegen Muskelbeschwerden aus. Der Routinier wird auch bei der wichtigen Partie des amtierenden Weltmeisters gegen den Erzrivalen Brasilien in der kommenden Woche in Buenos Aires fehlen.



Mit dem Sieg in Montevideo konnte Argentinien in der Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko seinen Platz an der Spitze der südamerikanischen Tabelle halten. (sda/dpa)

Bild: keystone