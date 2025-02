Den ambitionierten Schweizer Frauen missglückt der Staffel-Auftritt an der WM in Lenzerheide. Das Quartett belegt beim überlegenen Sieg der Französinnen den enttäuschenden 14. Platz.



Nach den zahlreichen Ehrenplätzen an dieser Heim-WM waren die Hoffnungen gross, dass es am vorletzten Tag endlich mit der ersten Schweizer Medaille an einer Biathlon-WM klappt. Die Organisatoren vermeldeten den Tagesrekord von 17'000 Zuschauern, die an diesem Samstag den Weg nach Lenzerheide gefunden haben. Doch die Schweizer Fans wurden früh enttäuscht.



Noch vor der ersten Ablösung sanken die Medaillenchancen auf ein Minimum. Ausgerechnet die routinierte Elisa Gasparin zog einen schwachen Tag ein. Als Startläuferin brachte die 33-jährige Engadinerin in ihrem zehnten und letzten WM-Staffelrennen an einer WM die Schweiz trotz drei Nachladern mit einer Strafrunde vorentscheidend ins Hintertreffen.



Als 19. übergab Elisa Gasparin mit bereits über einer Minute Rückstand auf einen Podestplatz an Amy Baserga, die am Schiessstand eine weitere Strafrunde nur knapp vermeiden konnte, worauf das Handicap auf eineinhalb Minuten anwuchs. Danach machte Aita Gasparin mit zwei fehlerfreien Schiessen Boden gut. Auf Platz 9 gestartet ging Lena Häcki-Gross im Liegend-Schiessen anschliessend volles Risiko, doch der Poker ging nicht auf. Durch vier Strafrunden waren die Schweizer Medaillenchancen endgültig geplatzt. (rst/sda)

