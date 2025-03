Der EHC Olten fordert in den Eishockey-Playoffs der Swiss League auch Qualifikationssieger Basel. Die Oltner gleichen die Halbfinalserie mit einem 2:1-Heimsieg zum 1:1 aus.



Das erste Spiel der Serie hatte Basel erst in der zweiten Verlängerung und nach 88 Minuten mit 3:2 gewonnen. Am Sonntag in Olten entschied Eric Faille in der 50. Minute die Partie für Olten. Und wie schon in der gesamten Viertelfinalserie gegen La Chaux-de-Fonds übernahm Oltens Goalie Lucas Rötheli, der Sohn des ehemaligen Internationalen André Rötheli, eine Hauptrolle. Rötheli parierte 37 Schüsse von 38.



Bei Olten fehlte in Spiel 2 der Kanadier Guillaume Asselin. Asselin verletzte sich im ersten Halbfinal in Basel am Fuss. In den sechs Viertelfinalpartien gegen La Chaux-de-Fonds hatte Asselin in sechs Spielen elf Skorerpunkte gesammelt. An Stelle von Asselin bestritt der Slowake Stanislav Horansky seinen ersten Einsatz seit dem 22. Oktober, als er sich in einem Spiel gegen Bellinzona verletzt hatte.



Ebenfalls 2:1 endete die zweite Halbfinal-Partie zwischen Visp und Thurgau. Visp setzte sich in der zweiten Verlängerung durch ein Goal von Adam Brodecki mit 2:1 durch und ging in der Serie mit 2:0 Siegen in Führung. Visp ist das einzige in den Playoffs verbliebene Team, welches in die National League aufsteigen dürfte. (sda/nzu)

Bild: KEYSTONE