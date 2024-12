Die New Jersey Devils gewinnen das Derby auswärts gegen die New York Rangers mit 5:1 und stehen in der Eastern Conference an der Tabellenspitze. Die drei Schweizer Nationalspieler in den Reihen der New Jersey Devils spielten für einmal unauffällig. Weder Nico Hischier noch Timo Meier oder Jonas Siegenthaler realisierten einen Skorerpunkt; nur Siegenthaler stand überhaupt bei einem Torerfolg auf dem Eis.



Die Helden waren Torhüter Jacob Markström mit 38 Paraden, der Schwede Jesper Bratt in seinem 499. NHL-Spiel mit einem Tor und drei Assists und der Amerikaner Jack Hughes mit zwei Goals und einem Assist. Bratt und Hughes skorten zum zweiten Mal hintereinander mindestens drei Punkte in einem Spiel.



Der Blick auf die Rangliste mag aus Sicht der Devils trügerisch sein: Zwar führen die New Jersey Devils die Eastern Conference an, und auch in der Western Conference erspielte kein Team mehr Punkte als die Devils (36), allerdings bestritt New Jersey bis zu fünf Partien mehr als die Konkurrenz.



Ganz unten in der Tabelle verbleiben die Chicago Blackhawks, die in Toronto 1:4 verloren und zum dritten Mal diese Saison mindestens drei Partien hintereinander verloren. Philipp Kurashev verliess das Eis zum dritten Mal in Folge mit einer Minus-2-Bilanz und einer äusserst biederen Leistung. In den ersten 25 Partien der Saison wurden Kurashev bloss dreimal sehr gute Leistungen attestiert – genau gleich oft wurde er nicht einmal eingesetzt. (nih/sda)