Novak Djokovic (ATP 7) bleibt auch im 20. Duell auf der ATP-Tour gegen Gaël Monfils (ATP 55) unbesiegt. Der Serbe gewinnt den Achtelfinal des ATP-250-Turniers in Brisbane gegen den Franzosen 6:3, 6:3. Mit jeweils einem frühen Break pro Satz legte der 37-Jährige den Grundstein für den nächsten Sieg gegen seinen ein Jahr älteren Konkurrenten. Djokovic, der sich in Brisbane auf das Australian Open vorbereitet, trifft im Viertelfinal auf den US-Amerikaner Reilly Opelka (ATP 293).



Das 20. Duell der beiden Tennis-Grössen fand fast 20 Jahre nach ihrem ersten Aufeinandertreffen statt: 2005 setzte sich Djokovic in der ersten Runde des US Open in einem epischen Fünf-Satz-Krimi durch. Seither behielt der Serbe stets die Oberhand und gewann unter anderem die Finals beim Masters in Paris (2009) und in Eastbourne (2017) gegen den Franzosen.



2016 verpasste Monfils am US Open seinen ersten Finaleinzug bei einem Grand-Slam-Turnier gegen den Serben, der anschliessend im Kampf um den Titel an Stan Wawrinka scheiterte. Besonders nahe am ersten Sieg gegen Djokovic war Monfils 2020 im Halbfinal von Dubai. Beim Stand von 6:3 im Tiebreak des zweiten Satzes vergab er drei Matchbälle in Folge, zwei davon bei eigenem Aufschlag. (sda/nzu)

Bild: keystone