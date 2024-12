Huge crash at the #UCI Track Champions League Grand Final.

It is reported that everyone is OK pic.twitter.com/nkMB7vMJCB — Christiam Mateus (@chmateus) December 7, 2024

Ein Unfall mit derführte zum Abbruch der. Die beiden Sportlerinnen stürzten in voller Fahrt über die Bande in die Zuschauerränge.Der Veranstalter und der Weltverband UCI teilten am späten Samstagabend mit, dass neben den zwei Fahrerinnen insgesamt vier Zuschauer medizinisch behandelt werden mussten. Katy Marchan wurde ins Spital gebracht, wo Brüche an Elle und Speiche im rechten Unterarm diagnostiziert wurden. Ausserdem renkte sie sich zwei Finger bei dem Sturz aus.Im Kampfsprint Keirin treten sechs Sportlerinnen über sechs Runden gegeneinander an. Auf Bildern ist zu sehen, wie sich die zwei Sportlerinnen ineinander verhaken und dann nach oben abdriften. Der Event wurde zunächst wegen der Behandlungen unterbrochen, später dann komplett abgebrochen. (riz/sda/dpa)