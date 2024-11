undsind in derauf gutem Weg, sich ein direktes Ticket für die Achtelfinals zu sichern. Frankfurt holte in der 4. Runde mit einem 1:0 gegen Slavia Prag den dritten Sieg, Galatasaray mit einem 3:2 gegen Tottenham.Eintrachts formstarke Offensivrakete Omar Marmoush zirkelte in Frankfurt in der 53. Minute - 27 Minuten vor Aurèle Amendas Einwechslung - einen Freistoss zentimetergenau ins hohe Eck. Für Galatasaray, das in dieser Saison bislang einzig im Champions-League-Playoff gegen die Young Boys (zweimal) verlor, trafen in Istanbul Yunus Akgun und Doppeltorschütze Victor Osimhen in der ersten Halbzeit.Manchester United gelangte im dritten Pflichtspiel unter Interimscoach Ruud van Nistelrooy zum ersten Sieg in der Conference. Nach den mageren Unentschieden gegen Twente Enschede, Porto und Fenerbahce Istanbul brachte Doppeltorschütze Amad Diallo den englischen Rekordmeister beim 2:0 zuhause gegen PAOK Saloniki mit dem 1:0 in der 51. Minute auf Siegkurs. Hier geht's zu allen Resultaten und der Tabelle.