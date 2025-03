Good rule to ALWAYS follow up on your shot. 🎯 pic.twitter.com/qM0RCdcXLg — Vancouver Canucks (@Canucks) March 13, 2025

Diesichern sich miteinen wichtigen Bonuspunkt imgelingt einDasgewannen die Canucks, obwohl. Suter hätte mit seinem Versuch die Partie beenden können, scheiterte aber an Calgarys Goalie Dustin Wolf. Getroffen hatte Suter vorher: In der 14. Minute, wobei er den Nachschuss nach einem eigenen Abschlussversuch aus knapp zehn Metern versenkte.Für Suter war es das– obwohl der Zürcher zuletzt nur in der 4. Linie (Dienstag) und 3. Linie (gegen Calgary am Mittwoch) aufgestellt worden ist. 17 Goals in einer Saison sind für Pius Suter– und noch stehen 18 Partien aus. Zuvor hatte er in seinem zweiten Jahr in der NHL (2021/22) für die Detroit Red Wings 15 Treffer erzielt, alle übrigen Saisons beendete er mit 14 Toren.Bis zur 54. Minute lagen die Canucks mit 2:3 hinten. Elias Pettersson glich dann aus. Zum ersten Mal in der gesamten Saison gewann Vancouver ein Spiel, in dem es nach zwei Abschnitten in Rückstand lag. Dass dies ausgerechnet gegen Calgary gelang, ist von Bedeutung. Diebelegen derzeit den. Um diesen letzten Platz duellieren sich mitvier Teams. (nih/sda)