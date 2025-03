Der zweite Finalist in derwird in einem siebten und letzten Spiel ermittelt.gleicht diedurch den klarenaus.Das in der Qualifikation nur im 7. Rang klassierte Olten spielt in den Playoffs weiter gross auf. Nach dem 4:2-Sieg gegen das zweitplatzierte La Chaux-de-Fonds bringen die Solothurner auch den Qualifikationssieger arg in Bedrängnis. Basel führte die Serie dank drei Siegen in der Verlängerung 3:1 an, nun ist wieder alles offen.Das Spiel in Olten ähnelte zunächst verblüffend jenem in Basel zwei Tage zuvor: Erneut brachtesein Team mit einem frühen Doppelpack in Führung, erneut erhöhtekurz vor der ersten Pause in Überzahl. Erst beim vierten Treffer gab es eine leichte Abweichung vom Drehbuch des letzten Spiels: Statt Kyen Sopa traf– Sopa gab den Assist.Von Basel kam diesmal keine Reaktion mehr, dem 2:5 vom Sonntag folgte eine 0:7-Klatsche. Das Team von Trainer Eric Himelfarb ist auf Formsuche, hat dafür aber wenig Zeit: Am Freitag findet in Basel Spiel 7 statt. Dann steht fest,. (nih/sda)