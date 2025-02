Nationaltrainer Patrick Fischer muss für die anstehenden. Wegen Krankheiten und Verletzungen erhält der Headcoach für die Partien in dieser Woche acht Absagen.Die beiden Goaliesund, die Verteidigerundsowie die Stürmerundkönnen dem Aufgebot nicht Folge leisten. Für die Abwesenden rücken in das nun 26 Spieler umfassende Kader folgende Spieler nach: die Goaliesund, Verteidigerund die Stürmerund. Für Ritzmann vom SC Bern, Sablatnig vom EHC Biel und Taibel von Rapperswil-Jona ist es das erste Aufgebot für die A-Nationalmannschaft.Die Schweiz spielt am Donnerstag in Langnau gegen Finnland. Die weiteren Partien finden in Stockholm statt, zunächst am Samstag gegen Gastgeber Schweden, dann am Sonntag gegen Tschechien. (riz/sda)