In the 2025 Tour de Suisse men's race, Aarau will host the start of both the 2nd and 3rd stages and in Valtellina, the village of Piuro (Valchiavenna) has been named a finish location of stage 4. Read more➡️https://t.co/Fi7Aigamaz pic.twitter.com/nsj4DLDbin — Tour de Suisse (@tds) November 5, 2024

Dieder Männer nimmt weiter Form an. Startort für die Etappen zwei und drei wirdNach der Startetappe am Sonntag, 15. Juni, mit Start- und Zielort in Küssnacht verschiebt sich der Tross in den Hauptort des Kantons Aargau. Von dort nehmen die Fahrer die beiden nächsten Etappen mit den Zielorten Schwarzsee (Freiburg) und Heiden (Appenzell Ausserrhoden) in Angriff. Gemäss Mitteilung der Organisatoren ist vorgesehen, dass eine Startschlaufe eingebaut wird, damit die Fans in Aarau die Fahrer zweimal sehen.Ebenfalls neu bekannt ist der genaue Zielort der vierten Etappe, die nach Start in Heiden im italienischen Veltlin endet. Mit dem Städtchen Piuro wurde ein Ort gewählt, der zwischen den Pässen Splügen und Maloja liegt. Damit ist einzig noch der Startort der sechsten Etappe offen, die in Neuhausen am Rheinfall enden wird. Die genaue Streckenführung wollen die Veranstalter Anfang 2025 bekanntgeben. (abu/sda)