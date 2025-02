Lara Gut-Behrami wird an der WM in Saalbach-Hinterglemm aller Voraussicht nach nicht an der Team-Kombination teilnehmen. In einer Sprachnachricht begründet sie ihren praktisch feststehenden Entscheid damit, dass sie die Tage vor dem Riesenslalom zum Training in der Basis-Disziplin nutzen will.



Die Team-Kombination, die erstmals an einer alpinen Elite-WM ausgetragen wird, steht für die Frauen am nächsten Dienstag im Programm, der Riesenslalom am Donnerstag. (cpf/sda)

Bild: keystone