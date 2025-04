Die Schweizer Snowboardcrosserin Sina Siegenthaler fährt auch im zweiten Rennen in Mont-Sainte-Anne auf das Podest. Einen Tag nach Platz 3 wird die 24-jährige Emmentalerin beim Saisonabschluss Zweite.



Siegenthaler musste sich in der kanadischen Provinz Québec einzig der Französin Léa Casta geschlagen geben, die bereits das Rennen am Samstag gewinnen konnte und sich den Sieg im Gesamtweltcup sicherte. Für Siegenthaler war es das vierte Einzelpodest im Weltcup in ihrer Karriere, das dritte in dieser Saison. In der Qualifikation am Samstag die Schnellste, gewann sie am Sonntag ihre Läufe im Achtel-, Viertel- und Halbfinal.



Die anderen am Start stehenden Schweizerinnen konnten nicht bis zum Schluss um das Podest mitfahren. Noémie Wiedmer schied nach gutem Start im Halbfinal aus. Im kleinen Final war die Berner Oberländerin dann die Schnellste. Am Samstag als Vierte noch knapp neben dem Podest klassiert, scheiterte Aline Albrecht am Sonntag bereits im Achtelfinal. (riz/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp