Lando Norris sichert sich für den Saisonauftakt der Formel 1 die Pole-Position. Der Engländer im McLaren entscheidet das Qualifying für den Grand Prix von Australien vor Teamkollege Oscar Piastri für sich.



Auf dem Albert Park Circuit in Melbourne war eine knappe Entscheidung im Kampf um den besten Startplatz erwartet worden, nachdem sich in den Trainings die Fahrer der vier Topteams McLaren, Red Bull, Ferrari und Mercedes auf Augenhöhe bewegt haben.



Im Qualifying gab dann McLaren ziemlich deutlich den Ton an. Lando Norris entschied das teaminterne Duell mit Lokalmatador Oscar Piastri mit 84 Hundertsteln Vorsprung für sich. Weltmeister Max Verstappen büsste als Dritter bereits fast vier Zehntel auf den letztjährigen WM-Zweiten Norris ein. George Russell im Mercedes komplettiert die zweite Startreihe. Die Ferraris mit Charles Leclerc und Lewis Hamilton mussten sich mit den Startplätzen 7 und 8 begnügen.



Für Norris bedeutet die Pole-Position ein kleines Jubiläum, nimmt er doch zum zehnten Mal ein Formel-1-Rennen von ganz vorne in der Startkolonne in Angriff. Seine Premiere erlebte der 25-jährige Engländer in seiner Debütsaison 2021 in Sotschi, letzte Saison schaffte er es acht Mal auf Startplatz 1.



Für Verstappen könnte am Sonntag eine beeindruckende Serie enden: Mit seinem Sieg im Grand Prix von Spanien am 22. Mai 2022 übernahm der Niederländer die Führung in der WM-Wertung und gab diese seither nicht mehr ab. Am Sonntag liegt der vierfache Weltmeister 1029 Tage ununterbrochen an der WM-Spitze – ein Rekord.

Der Start zum ersten von 24 Grands Prix dieser Saison erfolgt um 05.00 Uhr Schweizer Zeit. (lak/sda)

Bild: keystone