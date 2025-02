Für die fünf Spiele der Frauenfussball-EM in Zürich sind keine Tickets mehr verfügbar. Lediglich teure Logenplätze können für die Spiele im Juli noch bezogen werden.



Leer ausgegangene Fans müssen auf die Resale-Plattform der Uefa warten, wie die Stadt Zürich am Donnerstag mitteilte. Dort können ab Frühling Tickets von anderen Fans auf einem sicheren Weg gekauft werden. Für die «Hospitality Tickets» muss man mit mindestens 400 Franken pro Partie rechnen.



Zuletzt gelangten am 17. Februar Billette in den Verkauf. Diese sind laut Mitteilung in kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Das dürfte auch an den attraktiven Partien liegen, die in Zürich gespielt werden. In der Vorrunde spielt England gegen Frankreich und die Niederlande. Zudem steht das Spiel Deutschland gegen Schweden an. Dazu kommen ein Viertelfinal und ein Halbfinal. (riz/sda)

Bild: keystone