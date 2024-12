Die New Jersey Devils haben ihren Elan in der dreitägigen Weihnachtspause nicht verloren. Mit dem 4:2 gegen die Carolina Hurricanes feierten sie den dritten Sieg in Folge. Nico Hischier erzielte seinen 18. Saisontreffer zum 2:1 in der 17. Minute. Am 1:1 des Tschechen Ondrej Palat war Jonas Siegenthaler mit einem Assist beteiligt. New Jersey steht nach 38 Partien bei 24 Siegen.



Für die anderen Schweizer, die in der Nacht auf Samstag (Schweizer Zeit) im Einsatz standen, verlief die Rückkehr aufs NHL-Eis weniger erfolgreich. Roman Josi unterlag mit den Nashville Predators in St. Louis 4:7 und wies nach der Partie eine Minus-3-Bilanz auf. Der zum siebten NHL-Einsatz gekommene Lian Bichsel verlor mit den Dallas Stars in Minnesota nach Verlängerung 2:3, Philipp Kurashev ging mit den Chicago Blackhawks, die zusammen mit San José das einzige Team sind, das in dieser Saison derzeit weniger Punkte hat als Nashville, in Buffalo mit 2:6 unter. (ram/sda)