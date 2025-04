Noè Ponti triumphiert am Freitag bei den Schweizer Schwimm-Meisterschaften auf der Langbahn in Sursee in der Königsdisziplin 100 m Crawl. Der Tessiner siegt in 49,52 Sekunden.



Noè Ponti, der am Vortag im Vorlauf über 50 m Delfin eine Weltjahresbestleistung (22,77) aufgestellt hatte, verbesserte seine persönliche Bestleistung über 100 m Crawl gleich zweimal. Nach 49,64 am Morgen schwamm er im Final 49,52 und blieb damit 43 Hundertstel unter seiner bisherigen Bestmarke in dieser Disziplin.



Der Delfinspezialist Ponti schlug die Crawlspezialisten in der Königsdisziplin. Im Final war er zwölf Hundertstel schneller als Roman Mityukov, der in 48,20 den Schweizer Rekord hält. Antonio Djakovic, der sich auf den längeren Strecken wohler fühlt, wurde in 50,17 Minuten Fünfter.



Mityukov hatte nur wenige Minuten vor dem Crawl-Final bereits im Einsatz gestanden. Der Olympiadritte über 200 m Rücken gewann Gold über 50 m Rücken in 25,81, sieben Zehntel über seiner persönlichen Bestzeit. Der Genfer war in den morgendlichen Vorläufen schneller gewesen (25,71). (vro/sda)

Bild: KEYSTONE