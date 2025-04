Im Super-G der Schweizer Meisterschaft kam es zu einem fürchterlichen Sturz. Die 16-jährige Lia Elsa stürzte kurz vor dem Ziel und landete mit ihrem Kopf auf dem Schnee. Im Zielraum blieb Elsa regungslos liegen.



Es ist nicht der erste schwere Sturz an dieser Schweizer Meisterschaft. Bereits in der Abfhart gab es bei den Frauen zwei schwere Stürze. Das Rennen in Zinal konnte nach einem langen Unterbruch fortgesetzt werden. Corinne Suter kürte sich zur Schweizer Meisterin im Super-G. Die 30-jährige Schwyzerin gewinnt in Zinal vor Malorie Blanc und Abfahrts-Meisterin Stefanie Grob.



Für Suter, die in dieser Weltcup-Saison zwei Top-3-Platzierungen erreichte, ist es elf Jahre nach ihrem ersten Schweizer Meistertitel (in der Abfahrt) die siebte goldene Auszeichnung bei nationalen Titelkämpfen. (riz/sda)

Bild: Screenshot Blick