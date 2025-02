Bei den traditionellenwurden am Samstag in New York zwei Weltrekorde aufgestellt.stellte den Rekord über 3000 m auf undden über die Indoor-Meile. In einem atemberaubenden Finale stellte Grant Fisher mit 7:22,91 Minuten einen Weltrekord über 3000 Meter in der Halle auf. Der Amerikaner, zweifacher Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Paris (5000 m, 10000 m), hielt das Tempo vonbis zum Ende durch und legte in der letzten Kurve und im Endspurt eine starke Beschleunigung hin, die von einer feurigen Atmosphäre begleitet wurde. Das Publikum hatte kaum Zeit, Luft zu holen, als der Amerikaner Yared Nuguse, der in Paris über 1500 m die Bronzemedaille gewonnen hatte, den Weltrekord über die Meile in 3:46,63 Minuten zu Fall brachte. pre/sda)