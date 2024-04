Die Schweizer Formel-E-Piloten sind im ersten von zwei Rennen an diesem Wochenende in Misano ohne Punkte geblieben. Nico Müller belegte zwei Plätze vor Sébastien Buemi den 13. Rang, Edoardo Mortara schied bereits in der ersten Runde aus.



Der Sieg ging an den portugiesischen Porsche-Fahrer Antonio Félix da Costa vor dem Engländer Oliver Rowland und dem Engländer Jake Dennis. Rowland übernahm damit in der WM-Wertung die Führung. (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de