Der Schweizer Speedspezialist Ralph Weber hängt die Ski nach der Weltcup-Abfahrt am Samstag in Kvitfjell an den Nagel.

Bild: keystone

Ralph Weber bestreitet in Norwegen sein 100. Rennen im Weltcup – es wird gleichzeitig sein letztes sein. Er habe bereits beim Überqueren der Ziellinie der Abfahrt in Wengen gewusst, dass dies sein letztes Rennen am Lauberhorn gewesen sei, erklärt der 30-jährige Ostschweizer in einer Mitteilung von Swiss-Ski.



Weber hatte die vergangene Saison wegen eines Bandscheibenvorfalls frühzeitig abbrechen müssen und fand nicht mehr zu seinem Topniveau zurück. Im Weltcup erreichte er zwei Top-Ten-Plätze. Erfolgreicher war der Junioren-Weltmeister von 2012 im Super-G im Europacup, in dem er 24 Mal aufs Podest fuhr. (hah/sda)