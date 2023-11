Dazzling and Dominant. 🧤



Roman Bürki was sensational for @stlCITYsc. pic.twitter.com/e0m161IDfy — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2023

Grosse Ehre für. Der 32-jährige Berner in Diensten deswurde. Bürki verdiente sich die Auszeichnung mit starken Leistungen in seiner Debüt-Saison in den USA. Der lange Zeit in der Bundesliga aktive Münsinger ist einer von drei Goalies, die in der Qualifikation in der MLSgezeigt haben, und mitweist er von diesem Trio dieauf.Die Ehrenmeldung folgt für Bürki nur drei Tage nach dem enttäuschend. St. Louis war in der Qualifikation die beste Mannschaft der Western Conference, scheiterte in der 1. Runde mit dem Gesamtskore von 2:6 aber überraschend an Kansas City. (nih/sda)