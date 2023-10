Our team for Seville is ready! ⚡️



Drei der vier Spielerinnen, die letztes Jahr für die Schweiz erstmals dengewannen, streben im November die Titelverteidigung an. Captain Heinz Günthardt nominierte für das Finalturnier in Sevilla(WTA 15),(WTA 105)(WTA 122) und(WTA 141).Für die 18-jährige Naef ist es das erste Aufgebot für den Teamwettkampf. Sie ersetzt Simona Waltert. Die Schweiz trifft in ihrer Dreiergruppe am 7. November auf Tschechien und zwei Tage später auf die USA. Beide Gegner verfügen über je zwei Top-Ten-Spielerinnen. Die Amerikanerin Coco Gauff triumphierte in diesem Jahr am US Open, die Tschechin Marketa Vondrousova in Wimbledon. (abu/sda)