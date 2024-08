Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré greifen an der EM in Den Hag nach der Medaille. Die Olympia-Fünften stehen in den Halbfinals vom Samstag.



Die Luzernerin und die Bernerin setzten sich gegen die vom niederländischen Publikum angefeuerten Katja Stam/Raïsa Schoon 21:19, 21:18 durch. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré zeigten gegen die Weltnummer 5 insbesondere in der Schlussphase des zweiten Satzes eine starke Leistung, schafften gegen dieses Duo den zweiten Sieg in Folge und verkürzten in den Direktbegegnungen auf 4:7.



In den Halbfinals am Samstag warten nun die Deutschen Svenja Müller und Cinja Tillmann. (rbu/sda)

Bild: keystone