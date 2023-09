Rein von den Zahlen her sind die Tennis Swiss Indoors in Basel vom 21. bis 29. Oktober so gut besetzt wie noch fast nie. Gemeldet sind vier Top-10-Spieler.



Der Spanier Carlos Alcaraz (ATP 2), der Däne Holger Rune (ATP 4), der Amerikaner Taylor Fritz (ATP 8) und der Norweger Casper Ruud (ATP 9) führen die Spielerliste an. Wer in der Weltrangliste nicht unter den besten 43 klassiert ist, muss in die Qualifikation. Die Schweizer Stan Wawrinka (ATP 47), falls er nicht noch ins Hauptfeld nachrutscht, und Dominic Stricker (ATP 90) erhalten eine Wildcard. (abu/sda)

Bild: keystone