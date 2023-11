Jeannine Gmelin will es noch einmal wissen. Die Anfang Jahr zurückgetretene Zürcherin gibt mit Ziel Olympische Spiele 2024 in Paris ihr Comeback. Gmelins ursprüngliche Planung hatte die Teilnahme an den Spielen in Frankreichs Hauptstadt als letzten Karriere-Höhepunkt beinhaltet. Der unerwartete Tod ihres Trainers und Partners Robin Dowell bewog sie dann aber zum Umdenken.



Ohne Dowell an ihrer Seite verlor Gmelin die Motivation für den Spitzensport. Sie war nach dem Schicksalsschlag nicht mehr bereit, dem Rudern alles unterzuordnen. Ohne diese Bereitschaft, das wusste die Weltmeisterin 2017 aus Erfahrung, wäre es unmöglich gewesen, den eigenen Erwartungen gerecht zu werden.



Sie liess sich Zeit, den Findungsprozess, auf dem Weg zurück in einen geregelten Alltag, zu durchlaufen. In dieser Zeit reifte der Entscheid, es noch einmal mit dem Spitzensport zu versuchen. «Ich steige wieder ins Boot. Ich tue dies mit grossem Respekt und in der tiefen Überzeugung, dass ich in den vergangenen zehn Monaten Ressourcen in mir entdeckt habe, die ich bis anhin nicht für möglich gehalten habe», lässt Gmelin in einem persönlich verfassten Communiqué wissen. (nih/abu/sda)

Bild: keystone