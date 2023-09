Der Kolumbianer Juan Sebastian Molano gewann in Saragossa im Sprint die 12. Etappe der Vuelta. Der 28-Jährige vom Team Emirates setzte sich in der Spanien-Rundfahrt zum zweiten Mal durch, nachdem er 2022 bereits in der Schlussetappe in Madrid erfolgreich gewesen war. Am Tag vor zwei Bergetappen ging es ruhig zu und her. In der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen: Der Amerikaner Sepp Kuss führt weiterhin vor dem Spanier Marc Soler und dem belgischen Vorjahressieger Remco Evenepoel. Spannung verspricht nun die Königsetappe vom Freitag mit der Ankunft auf dem berühmten Col du Tourmalet in Frankreich. (kat/sda)

Bild: keystone