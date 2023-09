In der 3. Runde der Bundesliga kommt Borussia Dortmund gegen Aufsteiger Heidenheim trotz einem Zwei-Tore-Führung nicht über ein 2:2 hinaus. In der ersten Halbzeit nahm das Spiel den erwarteten Verlauf. Das Heimteam ging durch Tore von Julian Brandt und von Captain Emre Can auf Penalty schnell 2:0 in Führung. Das Team von Nati-Goalie Gregor Kobel hatte die Partie fest im Griff.



Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse. Erst verkürzten die Gäste auf 1:2, ehe jene Szene folgte, die wohl noch lange zu diskutieren gibt. Nach einem weiten Ball von Heidenheim nahm BVB-Stürmer Sébastien Haller den Ball im eigenen Strafraum an, konnte ihn aber nicht wunschgemäss kontrollieren. Jan-Niklas-Beste ging dazwischen und wurde vom Dortmunder zurückgehalten. Der Schiedsrichter entschied auf Penalty.



Doch weil Beste im Abseits gestanden hatte, intervenierte der VAR, worauf der Schiedsrichter seinen Entscheid zurücknahm – nur um sich Minuten später und nach Konsultation der Videobilder doch wieder zu korrigieren. Dem Heidenheimer Tim Kleindienst war dies egal. Er traf per Penalty zum Ausgleich.



In der Schlussphase war der Aufsteiger gar näher am Siegestreffer. Immer wieder lancierten die Heidenheimer gefährliche Konter. Auf der Gegenseite verpasste Felix Nmecha in der zehnten Minute der Nachspielzeit die Entscheidung für Dortmund. Sein Schuss landete an der Latte. So gaben die Dortmunder im dritten Spiel der Saison zum zweiten Mal Punkte ab. Heidenheim seinerseits sicherte sich in der Bundesliga den ersten Punkt der Vereinsgeschichte. (sda)

Bild: keystone