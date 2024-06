Im Teamwettkampf der Degenfechterinnen an der EM in Basel verpasste die Schweiz einen weiteren Podestplatz. Nach dem Auftaktsieg gegen Deutschland gingen die Medaillenhoffnungen der Gastgeberinnen in den Viertelfinals zu Ende.



Gegen Weltmeister Polen resultierte in einem Duell auf Augenhöhe und nach langer Führung eine 38:43-Niederlage. Ausgerechnet Angeline Favre, die am Dienstag mit dem Gewinn der Bronzemedaille im Einzel für den gelungenen EM-Auftakt aus Schweizer Sicht gesorgt hat, vermochte die Überraschung nicht perfekt zu machen. Die Walliserin stieg mit einem knappen 33:32-Vorsprung ins letzte Gefecht.2



In den Klassierungsrunden liessen die Schweizerinnen zwei ungefährdete Siege folgen. Sie schlugen Grossbritannien 45:30 und, im Kampf um Platz 5, Israel 45:33.



Am Samstag findet in Basel der Degen-Teamwettkampf der Männer statt. Dabei wird Max Heinzer seine Abschiedsvorstellung als Fechter geben. (dab/sda)

Bild: keystone