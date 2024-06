Am 2. Juli 2025 wird in Basel zum Eröffnungsspiel der Frauenfussball-EM in der Schweiz angepfiffen. An einer Medienkonferenz haben die Verantwortlichen der Host City Basel am Dienstag über den Stand der Vorbereitungen, ihre hohen Erwartungen und die erhoffte Nachhaltigkeit bei der Förderung des Frauensports berichtet.



Ihre Erwartungen an den Anlass, der am 27. Juli mit dem Finalspiel ebenfalls in Basel zu Ende gehen wird, sind gross. Aufgrund der Erfahrungen an der letzten Frauen-EM 2022 in England rechnet Horvath schweizweit mit 700'000 Ticketverkäufen. An der EM werden 16 Teams in acht Städten 31 Spiele austragen. In Basel werden fünf davon anstehen. Dem Kanton ist die Austragung der Spiele 12,9 Millionen Franken Wert.



Ein Jahr vor dem Anpfiff soll die EM in Basel sichtbare Spuren hinterlassen. So ist der Centralbahnplatz aktuell bereits entsprechend beflaggt. Am 2. Juli wird am Kleinbasler Kopf der Mittleren Brücke neben Bettina Eichins «Helvetia» die Countdown-Uhr aktiviert. Gleichentags wird ein Frauenfussball-Tram getauft und ein «Soccer Court» auf dem Messeplatz eingeweiht. (nih/sda)

