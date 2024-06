Im Thurgauer Duell um den Schweizer Meistertitel im Zeitfahren setzte sich in Aire-la-Ville bei Genf Stefan Küng überlegen gegen den Titelverteidiger Stefan Bissegger durch.



Der 30-jährige Küng nahm seinen Konkurrenten auf dem Weg zum sechsten Meistertitel – in den Jahren 2017 bis 2021 hatte er fünf Mal in Serie gewonnen - 1:07 Minuten und mehr ab. Der bald 20-jährige Jan Christen büsste als Dritter 1:11 Minuten ein.



Bei den Frauen fiel in Abwesenheit der krankheitsbedingt pausierenden Europameisterin Marlen Reusser die Entscheidung im Kampf um ebenfalls Gold deutlich aus. Elena Hartmann setzte sich mit fast dreieinhalb Minuten Vorsprung vor Melanie Maurer und Noemi Rüegg durch. Die 33-jährige Zugerin feierte damit ihren dritten Schweizer Meistertitel in Folge. Die Lokalmatadorin Elise Chabbey verpasste das Podest als Siebente um eine Minute.



Am Samstag (Frauen) und Sonntag (Männer) werden in Aire-la-Ville die Titel im Strassenrennen vergeben. (kat/sda)

Bild: keystone