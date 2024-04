Ditaji Kambundji ist mit einem 7. Platz in die Diamond League 2024 gestartet. Die 21-jährige Bernerin lief die 100 m Hürden beim Saison-Auftakt in Xiamen in 12,70 s.



Um es auf das Podest zu schaffen, hätte Kambundji nahe an ihren Schweizer Rekord aus dem Vorjahr von 12,47 s herankommen müssen. Die Französin Cyréna Samba-Mayela belegte mit 12,55 s den 3. Platz und stellte einen Landesrekord auf, zehn Hundertstel respektive sechs Hundertstel hinter der Puerto-Ricanerin Jasmine Camacho-Quinn und Devynne Charlton von den Bahamas.



Mujinga Kambundji, 2019 WM-Dritte und 2022 Europameisterin über ihre längere Distanz, ging es beim Auftakt in die Olympia-Saison vorsichtig an. Auf die Top 3 büsste die 31-jährige Bernerin fast vier Zehntel ein, von ihrer eigenen Bestzeit (22,05) war sie mehr als 1,3 Sekunden entfernt. Es gewann die Australierin Torrie Lewis in 22,96 s vor Sha'Carri Richardson und Tamara Clark sowie zwei weiteren Amerikanerinnen. (abu/sda)

