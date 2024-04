#NEWS: Following the end of the season, Timo Meier decided to undergo elective arthroscopic surgery on his shoulder.



He is expected to make a full recovery to be available for 2024 New Jersey Devils Training Camp.



📰: https://t.co/l94aO8GBOX pic.twitter.com/Rm1zApNgHh — New Jersey Devils (@NJDevils) April 23, 2024

wird deran der Weltmeisterschaft in Prag definitiv nicht zur Verfügung stehen. Der Schweizer NHL-Stürmer muss sich einerunterziehen, wie die New Jersey Devils am Dienstag mitteilen.Es wird erwartet, dass Meier für das Trainingscamp der New Jersey Devils im Herbst wieder fit sein wird. Der Schweizer Stürmer war in dieser Saison vom Verletzungspech verfolgt. Neben der Schulter kämpfte er auch mit Verletzungen an den Innenbändern in beiden Knien sowie einer Verletzung der Bauchmuskulatur. Er beendete seine NHL-Saison mit 28 Toren und 24 Assists in 69 Spielen. (abu)