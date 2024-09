Marc Hirschi siegt und siegt und siegt. Nach dem Klassiker in San Sebastian und der Bretagne Classic gewinnt der Berner am GP Industria & Artigianato sein drittes Eintagesrennen in Folge.



Hirschi verdiente sich den Sieg mit einer Soloattacke, kurz nachdem die Ausreissergruppe des Tages bei noch 14 verbleibenden Kilometern gestellt wurde. Letztlich beendete der 26-Jährige aus dem Team UAE Emirates das wegen des schlechten Wetters von 196 auf 169 km verkürzte Rennen in der Toskana mit vier Sekunden Vorsprung auf Guillermo Thomas Silva aus Uruguay. Hirschis Teamkollege Diego Ulissi wurde mit neun Sekunden Rückstand Dritter.



Für Hirschi war es der sechste Sieg in dieser Saison und der 20. insgesamt als Profi. Kann er diese gute Form bis zur Heim-WM konservieren, ist mit ihm in Zürich definitiv zu rechnen. Bis dahin stehen für den WM-Dritten von 2020 nächste Woche noch drei weitere Eintagesrennen in Italien sowie ab dem 18. September die Luxemburg-Rundfahrt im Programm, bevor er am 29. September sein zweites Regenbogentrikot nach dem in der U23-Kategorie 2018 in Innsbruck ins Visier nehmen will. (abu/sda)

Bild: IMAGO/ABACAPRESS