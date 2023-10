Dominique Aegerter hebt sich das Beste in seiner ersten Saison in der Superbike-WM für den Schluss auf. Der Oberaargauer wird in den letzten Rennen beim Finale in Jerez in Spanien Zweiter und Dritter.



Am Sonntag vor der Prüfung über die verkürzte Distanz, in dieser Rennklasse offiziell als Superpole-Race bezeichnet, stand Aegerter neben Bautista in der Frontreihe. Diese Chance packte er beim Schopf – in einem Rennen, in dem er vorerst erneut mit der Technik an der Yamaha zu kämpfen hatte. Diesmal hatte er Ölverlust zu beklagen; die sichtbare Spur machte den Unterbruch des Rennens nötig. Die zweite Tranche führte über noch acht Runden, nach denen Aegerter nach dem Wechsel auf das Ersatz-Motorrad mit anderthalb Sekunden Rückstand auf Saisondominator Bautista das Ziel erreichte.



Gut drei Stunden nach dem ersten Podiumsrang in dieser Serie doppelte Aegerter gleich nach. Im zweiten Hauptrennen des Wochenendes belegte er hinter Bautista und dem Türken Toprak Razgatlioglu, einem Markenkollegen, Platz 3. Razgatlioglu entschied das packende Duell gegen den Spanier zwar hauchdünn für sich. Wegen Überschreitens der Streckenbegrenzung musste er den Sieg jedoch seinem Dauerrivalen überlassen. (abu/sda)

Bild: keystone